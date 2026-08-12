KPR Mill: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KPR Mill lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7.56 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6.22 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KPR Mill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9.58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19.36 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 17.66 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch