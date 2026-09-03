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03.09.2026 15:30:36
KPMG beruft Nicolas Moser und Timo Knak in die Geschäftsleitung
Zürich (awp) - KPMG Schweiz hat Nicolas Moser und Timo Knak in die Geschäftsleitung geholt. Ihre Berufung in die Geschäftsleitung erfolge im Zusammenhang mit der Ernennung von Pascal Sprenger zum neuen CEO von KPMG Schweiz, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.
Per 1. Oktober wird Nicolas Moser Leiter des Bereichs Financial Services. Er folgt damit auf den neuen CEO Pascal Sprenger. Für die neue Funktion bringe Moser langjährige Erfahrung im Finanzsektor mit, heisst es weiter.
Timo Knak wird den Bereich Advisory Anfang Oktober von Tobias Valk übernehmen. Knak verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Advisory, Corporate Finance und Mergers & Acquisitions. Dabei habe er etwa zahlreiche nationale und internationale Transaktionen begleitet. Tobias Valk werde weiter als Global Lead Partner für KMPG tätig sein.
cg/mk
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