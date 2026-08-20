KPJ Healthcare Bhd: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KPJ Healthcare Bhd hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.02 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig wurden 1.20 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KPJ Healthcare Bhd 1.02 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch