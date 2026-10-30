KPIT Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KPIT Technologies hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

KPIT Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.43 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.22 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.91 Milliarden INR – ein Plus von 6.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KPIT Technologies 15.88 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 4.88 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 16.79 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch