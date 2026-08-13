KPI Green Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KPI Green Energy hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4.34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5.28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat KPI Green Energy im vergangenen Quartal 6.94 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KPI Green Energy 6.03 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch