KPI Green Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KPI Green Energy hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.17 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5.53 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 7.27 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KPI Green Energy 6.34 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch