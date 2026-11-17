KP hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 219.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -40.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 84.13 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 62.57 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch