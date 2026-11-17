KP stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 186.02 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 55.00 KRW erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34.46 Prozent auf 84.13 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62.57 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch