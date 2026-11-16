Kozosushi verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kozosushi hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.55 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kozosushi ein EPS von -0.420 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 4.14 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 14.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kozosushi 4.83 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch