Kozosushi hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kozosushi hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.46 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.560 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kozosushi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.97 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4.65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch