KOZO KEIKAKU ENGINEERING informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KOZO KEIKAKU ENGINEERING hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 71.15 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 111.08 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 6.00 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.87 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 200.34 JPY. Im letzten Jahr hatte KOZO KEIKAKU ENGINEERING einen Gewinn von 192.98 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.45 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 20.14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch