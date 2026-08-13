Koza Altin Izletmeleri: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Koza Altin Izletmeleri gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.35 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.040 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Koza Altin Izletmeleri im vergangenen Quartal 4.58 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 66.27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Koza Altin Izletmeleri 2.75 Milliarden TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch