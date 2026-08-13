Koza Altin Izletmeleri gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Koza Altin Izletmeleri hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 100.5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 41.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch