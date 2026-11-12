Koyosha vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Koyosha hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16.00 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.69 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.13 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.25 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch