Koyosha präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Koyosha hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8.63 JPY. Im Vorjahresquartal waren -1.520 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 993.3 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 6.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch