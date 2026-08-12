|
12.08.2026 06:37:00
Koyosha präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Koyosha hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 8.63 JPY. Im Vorjahresquartal waren -1.520 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 993.3 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 6.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor US-Inflationsdaten: SMI gibt nach -- DAX setzt Rekordlauf fort -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.