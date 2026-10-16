KOWA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KOWA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 31.85 JPY gegenüber 29.46 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1.73 Milliarden JPY gegenüber 1.58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch