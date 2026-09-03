Kovo+ zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kovo+ liess sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kovo+ die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0.03 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 34.54 Prozent auf 2.5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.9 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.ch