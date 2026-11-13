Kovai Medical Center Hospital legte Quartalsergebnis vor

Kovai Medical Center Hospital hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 70.34 INR, nach 53.79 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Kovai Medical Center Hospital mit einem Umsatz von insgesamt 4.73 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.92 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 20.57 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch