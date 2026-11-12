KOURAKUEN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KOURAKUEN äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 21.20 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 23.54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.54 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.24 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch