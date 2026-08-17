Koukandekirukun,Inc Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Koukandekirukun,Inc Registered hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -12.480 JPY erwirtschaftet worden.

Koukandekirukun,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.75 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch