Koukandekirukun,Inc Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Koukandekirukun,Inc Registered hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 22.53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1.680 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Koukandekirukun,Inc Registered 4.07 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch