KOTOBUKIYA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KOTOBUKIYA hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 28.30 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 12.93 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16.46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.79 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.16 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch