KOTOBUKIYA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KOTOBUKIYA liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KOTOBUKIYA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 21.61 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 78.52 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15.10 Prozent auf 4.79 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte KOTOBUKIYA 5.64 Milliarden JPY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 61.65 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KOTOBUKIYA 136.72 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 16.78 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1.66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16.50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch