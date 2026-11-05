kotobuki Spirits stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

kotobuki Spirits hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 21.45 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei kotobuki Spirits noch ein Gewinn pro Aktie von 17.57 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.98 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11.55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte kotobuki Spirits einen Umsatz von 18.81 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch