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17.08.2026 06:37:00
Kothari Industrial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kothari Industrial hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.68 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kothari Industrial -0.200 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 524.4 Millionen INR – ein Plus von 33.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kothari Industrial 392.0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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