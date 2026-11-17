Kothari Industrial veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2.47 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.610 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.62 Prozent auf 567.3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 495.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch