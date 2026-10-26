Kotak Mahindra Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kotak Mahindra Bank gab am 24.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5.68 INR, nach 4.49 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 294.27 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 249.01 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch