Kot Addu XD gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kot Addu XD lud am 11.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.14 PKR. Im Vorjahresviertel waren 0.150 PKR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Kot Addu XD mit einem Umsatz von insgesamt 9.19 Milliarden PKR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.56 Milliarden PKR erwirtschaftet worden waren, um 488.09 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2.86 PKR präsentiert. Im Vorjahr hatte Kot Addu XD ein EPS von 2.88 PKR je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 19.16 Milliarden PKR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1.56 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch