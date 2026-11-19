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19.11.2026 06:37:00
Kossan Rubber Industries Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Kossan Rubber Industries Bhd liess sich am 18.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kossan Rubber Industries Bhd die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.03 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.010 MYR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 671.1 Millionen MYR – ein Plus von 52.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kossan Rubber Industries Bhd 439.0 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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