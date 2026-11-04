Kosmos Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kosmos Energy hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Kosmos Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 383.2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 311.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch