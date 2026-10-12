KOSHIDAKA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KOSHIDAKA liess sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KOSHIDAKA die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9.31 JPY, nach -1.890 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KOSHIDAKA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.05 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 18.03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 76.31 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 64.01 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 80.40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15.87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 69.39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch