KOSE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KOSE lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 22.98 JPY gegenüber 40.14 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 84.51 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 79.99 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch