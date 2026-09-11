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11.09.2026 06:37:00
KOSE RE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KOSE RE hat am 10.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.20 JPY gegenüber 11.03 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.05 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 46.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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