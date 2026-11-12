KOSE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KOSE hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KOSE ein EPS von 0.050 USD je Aktie vermeldet.

KOSE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 530.7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 542.6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch