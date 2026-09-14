Kosaikogei mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kosaikogei gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 34.39 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13.91 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.46 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1.04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch