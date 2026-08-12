Koryojyuhan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Koryojyuhan gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 68.35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 51.48 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.69 Milliarden JPY – ein Plus von 3.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Koryojyuhan 2.60 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch