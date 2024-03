KORREKTUR: XETRA-SCHLUSS/Freundlicher Grundton trotz Siemens-Schwäche

In dem um 17.58 Uhr gesendeten Bericht muss es im zweiten Satz wie folgt richtig lauten: DAX stieg um 0,3 Prozent auf 17.987 Punkte an und näherte sich damit der 18.000er Marke wieder an (NICHT: stieg um 0,3 Prozent auf 17.988 Punkte).

Es folgt eine korrigierte Fassung:

XETRA-SCHLUSS/Freundlicher Grundton trotz Siemens-Schwäche

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt blieb der freundliche Grundton auch am Dienstag erhalten. Der DAX stieg um 0,3 Prozent auf 17.987 Punkte an und näherte sich damit der 18.000er Marke wieder an. Bei einem insgesamt ruhigen Geschäft waren Auto- und Finanztitel weiter gesucht und machten so einen kräftigen Abschlag der Siemens-Aktie mehr als wett. Die Umsätze am Gesamtmarkt litten unter der Zurückhaltung vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Mittwochabend. Erwartet wird zwar, dass die Notenbank den Leitzins noch nicht antastet. Die Frage ist aber, ob die zuletzt relativ hohen Inflationsdaten den Zinsausblick verändern. Zuletzt hatte die US-Notenbank 3 Zinssenkungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt.

Siemens fielen nach der jüngsten Rekordjagd um 5,8 Prozent zurück: Händler verwiesen auf Aussagen, nach denen das Geschäft mit China mau verlaufe. Daneben verloren Infineon 2,1 Prozent und RWE 1,6 Prozent.

Auf der anderen Seite stiegen Hannover Rück mit Analystenempfehlungen um 4,6 Prozent und markierten neue Allzeithochs. Commerzbank gewannen 3,5 Prozent, BASF 3,3 Prozent und Continental 2,3 Prozent.

Auch Airbus setzten ihren Höhenflug mit einem Plus von 1,8 Prozent fort. Die potenziell milliardenschwere Übernahme der Cybersicherheits-Sparte von Atos durch den Flugzeughersteller ist vom Tisch. Wie Airbus mitteilte, sind die Gespräche über die Atos-Tochter BDS nach "sorgfältiger Abwägung aller Aspekte" beendet. Ein möglicher Kauf der Sparte war im Handel wie auch bei Analysten weitgehend auf Unverständnis gestossen, da nicht Teil des Kerngeschäfts.

Ausblick von Fraport dämpft den Kurs

In der zweiten Reihe verloren Fraport mit ihrem Geschäftsbericht 6,1 Prozent. Vor allem der Ausblick des Flughafenbetreibers für 2024 kam nicht gut an. Fraport will im laufenden Jahr 62 bis 65 Millionen Passagiere empfangen, das entspräche 86 bis 92 Prozent des Niveaus von 2019. Wie JP Morgan anmerkte, lag der Marktkonsens aber bereits bei 92 Prozent. Auch das EBITDA-Ziel von 1,26 bis 1,36 Milliarden Euro enttäuschte - der Konsens habe bei 1,35 Milliarden gelegen.

In der dritten Reihe stiegen Amadeus Fire nach ihren Zahlen um 7,9 Prozent. Deutz brachen dagegen um 10,6 Prozent ein. Der Motorenhersteller litt damit unter einem schwächeren Auftragseingang. Auch die angekündigte Dividende von 17 Cent liegt laut Marktteilnehmern unter der Konsenserwartung, die bei 19 Cent gelegen habe.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 17.987,49 +0,3% +7,38%

DAX-Future 18.278,00 +0,3% +6,25%

XDAX 17.997,47 +0,4% +7,33%

MDAX 26.263,02 +0,5% -3,22%

TecDAX 3.393,26 +0,3% +1,67%

SDAX 13.867,73 -0,1% -0,66%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,75 +4

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 32 7 1 3.854,0 74,6 63,8

MDAX 31 18 1 478,8 26,0 31,2

TecDAX 16 14 0 697,2 17,3 18,0

SDAX 28 40 2 92,3 9,7 7,3

===

