KORREKTUR: US-Inflation stagniert im August wie erwartet bei 3,4%

(In der um 14.33 Uhr gesendeten Meldung muss es im zweiten Satz richtig heissen: Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,3 (NICHT: 0,2) Prozent auf Monats- und um 2,4 (2,5) Prozent auf Jahressicht. Es folgt eine korrigierte Fassung.)

US-Inflation stagniert im August wie erwartet bei 3,4%

DOW JONES--Der Inflationsdruck in den USA hat im August wie erwartet auf dem Vormonatsniveau stagniert. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 3,4 (Vormonat: 3,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,4 Prozent und einer unveränderten Jahresteuerung von 3,4 Prozent gerechnet.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,3 Prozent auf Monats- und um 2,4 (2,5) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,2 Prozent und eine Jahresrate von 2,4 Prozent erwartet.

Die Energiepreise erhöhten sich um 2,1 Prozent und die Lebensmittelpreise 0,1 Prozent.

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DJG/DJN/hab/ros

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September 11, 2026 09:18 ET (13:18 GMT)