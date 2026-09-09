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09.09.2026 08:18:45
KORREKTUR: TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 9. September (NICHT 8. September)
(In der um 06.01 Uhr gesendeten Tagesvorschau muss das Datum korrekt 9. September lauten. Der Fehler tauchte auch in der vorläufigen Fassung vom Dienstag auf. Es folgt die korrigierte Fassung.)
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 9. September
===
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise August
PROGNOSE: +0,8% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vj
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise August
PROGNOSE: +3,7% gg Vj
zuvor: +3,5% gg Vj
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H
08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex August
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von
5,5 Mrd EUR
*** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte
*** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Dinner der Deutschen Bundesbank
*** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Dinner anlässlich der
EZB-Ratssitzung in Berlin
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo/brb
(END) Dow Jones Newswires
September 09, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)
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