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Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

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07.10.2026 09:47:40

KORREKTUR: Porsche strebt mittelfristig 10 bis 15 Prozent operative Konzernmarge an

Porsche vz.
39.72 CHF -0.38%
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(In der um 8:41 Uhr gesendeten Meldung muss es im 2. Satz des 1. Absatzes korrekt heissen:

"Bei einem Kapitalmarkttag in seinem Entwicklungszentrum Weissach kündigte der Sportwagenhersteller eine neue Strategie bis 2035 (NICHT: 2025) an, die mittelfristig im Konzern eine operative Marge von 10 bis 15 Prozent und im Automobilgeschäft eine Netto-Cashflow-Marge von 9 bis 12 Prozent möglich macht."

Es folgt die korrigierte Fassung.)

Porsche strebt mittelfristig 10 bis 15 Prozent operative Konzernmarge an

DOW JONES--Porsche will mit neuen Modellen und Kostensenkungen profitabler werden. Bei einem Kapitalmarkttag in seinem Entwicklungszentrum Weissach kündigte der Sportwagenhersteller eine neue Strategie bis 2035 an, die mittelfristig im Konzern eine operative Marge von 10 bis 15 Prozent und im Automobilgeschäft eine Netto-Cashflow-Marge von 9 bis 12 Prozent möglich macht. Fahrzeuge sollen bereits mit weniger als 200.000 Einheiten profitabel produziert werden können, erklärte die Porsche AG. Der Hersteller wolle sowohl das sportliche Luxus-Segment als auch das sportliche Top-Premium-Segment bedienen.

Langfristiges strategisches Ziel seien 15 Prozent operative Konzernumsatzrendite und 12 Prozent Netto-Cashflow-Marge im Automobilgeschäft, hiess es weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2026 03:48 ET (07:48 GMT)

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