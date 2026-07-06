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06.07.2026 08:08:41

KORREKTUR: Novartis kauft Myricx Bio für bis zu 1,5 Mrd US-Dollar

Novartis
139.42 EUR 0.20%
Kaufen Verkaufen

(In der um 07:41 Uhr gesendeten Meldung "Novartis kauft Myricx Bio für bis zu 1,5 Mrd US-Dollar" muss es im ersten Satz des zweiten Absatzes korrekt heissen, dass " potenzielle zusätzliche Zahlungen von bis zu 400 Millionen (NICHT 400) Dollar hinzukommen können." Es folgt die korrigierte Fassung.)

Novartis kauft Myricx Bio für bis zu 1,5 Mrd US-Dollar

Von Aimee Look

DOW JONES--Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat die Übernahme des britischen Biotechunternehmens Myricx Bio für bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar vereinbart, um seine Onkologie-Sparte zu stärken. Wie Novartis mitteilte, entwickelt das nicht börsennotierte Unternehmen eine neue Klasse von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten. Der Ansatz von Myricx Bio bringe differenzierte Mechanismen zur Krebsbekämpfung direkt in die Tumorzellen ein.

Novartis wird eine Vorauszahlung in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar leisten, zu der potenzielle zusätzliche Zahlungen von bis zu 400 Millionen Dollar hinzukommen können. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet. Sie steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)

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