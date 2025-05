KORREKTUR: NACHBÖRSE/XDAX -0,8% auf 23.911 Punkte - Freenet sehr schwach

In dem um 22.23 Uhr gesendeten Nachbörsenbericht muss es im zweiten Satz korrekt heissen:

Beim Broker Lang & Schwarz ging es für die Aktie um 3,1 Prozent nach unten auf 34,20 (NICHT: 34,60) Euro und damit stärker als für den breiten Markt, der gemessen am XDAX 0,8 Prozent einbüsste.

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

NACHBÖRSE/XDAX -0,8% auf 23.911 Punkte - Freenet sehr schwach

DOW JONES--Freenet haben am Mittwoch nachbörslich nach der Quartalszahlenvorlage und der Bestätigung des Ausblicks nachgegeben. Beim Broker Lang & Schwarz ging es für die Aktie um 3,1 Prozent nach unten auf 34,20 Euro und damit stärker als für den breiten Markt, der gemessen am XDAX 0,8 Prozent einbüsste. Hintergrund waren deutlichere Kursverluste im Späthandel an der Wall Street.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.911 24.122 -0,8%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

