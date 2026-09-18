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18.09.2026 07:53:43
KORREKTUR: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Der Aufsichtsrat hat grünes Licht für die Ausübung von 20 Kaufoptionen für Flugzeuge des Typs Boeing 737 MAX 10 gegeben. Daneben verlängerte er drei Vorstandsverträge.
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
hat Vorwürfe aus einem Bericht eines Leerverkäufers über das Geschäft in Russland zurückgewiesen. In dem Bericht stellte der Leerverkäufer Grizzly Research die Abhängigkeit des Kreditinstituts von seinem Russland-Geschäft sowie dessen Kontrollen im Zusammenhang mit Handelssanktionen infrage. Grizzly warf Raiffeisen zudem vor, ein wichtiger Kanal zur Umgehung von Sanktionen in Russland zu sein.
STELLANTIS
Die Gewerkschaft, die mehr als 9.000 Stellantis-Mitarbeiter vertritt, hat am Donnerstag mitgeteilt, dass sie in den kommenden Wochen streikbereit sein könnte, falls der Autobauer seinen Kurs bezüglich des Plans, ein Werk im Grossraum Toronto an ein Rüstungsunternehmen zu verkaufen, nicht ändert.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/gos/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2026 01:53 ET (05:53 GMT)
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