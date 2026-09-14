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14.09.2026 09:41:41
KORREKTUR: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Das saudische Energieministerium teilte am Freitag mit, die Ost-West-Pipeline sei am Donnerstag bei Angriffen mehrfach getroffen worden. Die Attacken hätten zu einer Reihe von Verletzten geführt und das Königreich veranlasst, die Pipeline abzuschalten. Die wichtige Pipeline transportiert Rohöl vom Förderzentrum Saudi-Arabiens am Persischen Golf nach Yanbu am Roten Meer und umgeht so die Blockade in Hormus.
SCHAEFFLER
Fitch hat den Ausblick für das Langfrist-Rating auf positiv von stabil angehoben. Das Rating wurde mit "BB+" bestätigt.
GSK
hat mit seinem Medikament Jideytro in einer klinischen Studie Vorteile für Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs nachgewiesen. Das Ergebnis könnte dem Unternehmen dabei helfen, die Zulassung für das Arzneimittel in einem früheren Behandlungsstadium zu beantragen.
ORACLE
hat Pläne zum Verkauf von Teilen seiner Oracle-Beteiligung im Wert von bis zu 7,5 Milliarden Dollar verworfen - nur einen Tag nachdem das Unternehmen die Handelspläne des Milliardärs bekannt gegeben hatte.
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HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die massgebliche Fassung betrachtet werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/go/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 14, 2026 03:42 ET (07:42 GMT)
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