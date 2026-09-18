Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’942.6 0.0%  SPI 19’712 0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’610 -0.4%  Euro 0.9470 0.1%  EStoxx50 6’301 -0.4%  Gold 4’397 1.3%  Bitcoin 64’612 2.5%  Dollar 0.8247 0.1%  Öl 102.6 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie freundlich: Boeing-737-MAX-Ausbau und drei Vorstände bleiben länger im Amt
Ölpreis kaum noch prognostizierbar: JPMorgan zieht Prognose zurück
Warnung von Kiyosaki: Historischer Crash im Anmarsch - so positioniert er sich
VW-Aktie schwächer: Konzernbetriebsratschefin verlangt von Autoherstellern klare Bekenntnisse zu Arbeitsplätzen in Deutschland
TUI-Aktie in Rot: Früherer easyJet-Chef Lundgren soll Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht
Suche...
ETF Sparplan
18.09.2026 07:53:42

KORREKTUR: MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Im um 7.35 Uhr gesendeten Morning BRiefing - Deutschland/Europa muss es unter TAGESTHEMA bei den japanischen Preisdaten korrekt heissen:

Die Gesamtrate (NICHT: Kernrate) stieg um 1,9 Prozent und blieb damit ebenfalls unter dem 2-Prozent-Ziel der Notenbank.

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Ehrung der Alten" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren Leitzins wie erwartet auf den höchsten Stand seit 30 Jahren angehoben und mögliche weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Der Leitzins steigt um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent. Die Entscheidung folgt auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank am Mittwoch sowie auf eine ungewöhnlich öffentliche Kampagne von Finanzminister Scott Bessent, der Japan zu höheren Kreditkosten drängte. Da die Märkte eine Anhebung im September bereits fast vollständig eingepreist haben, hat sich der Fokus bereits darauf verlagert, wie schnell die BoJ als Nächstes handeln wird.

Der Yen fällt nach der Zinserhöhung deutlich zurück. Dazu könnte auch beitragen, dass die Verbraucherpreisinflation in Japan im August im Vergleich zum Vorjahr nur noch um 1,7 Prozent stieg. Damit verlangsamte sich der Anstieg im Vergleich zu den 1,8 Prozent im Juli leicht. Die Gesamtrate stieg um 1,9 Prozent und blieb damit ebenfalls unter dem 2-Prozent-Ziel der Notenbank. Die Preisdaten sprechen somit eigentlich nicht für weiter steigende Leitzinsen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 Erzeugerpreise August

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+4,3% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+3,0% gg Vj

-GB

08:00 Einzelhandelsumsatz August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj

-US

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,4%

zuvor: 76,3%

16:00 Index der Frühindikatoren August

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 25.656,00 -0,3

E-Mini-Future S&P-500 7.725,25 +0,2

E-Mini-Future Nasdaq-100 29.824,00 +0,3

Topix (Tokio) 4.093,35 -0,0

Hang-Seng (Hongk.) 24.806,32 +0,8

Shanghai-Comp. 3.913,59 +1,0

Donnerstag:

INDEX Schluss +/- %

DAX 25.716,71 +0,7

DAX-Future 25.682,00 +0,5

MDAX 31.448,12 +0,6

TecDAX 3.996,35 +0,3

SDAX 18.227,33 +0,3

Euro-Stoxx-50 6.322,90 +0,9

Stoxx-50 5.362,67 +0,9

XDAX 25.656,07 -0,2

Dow-Jones 51.778,04 +0,6

S&P-500 7.637,76 +1,1

Nasdaq Composite 26.418,30 +1,7

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ein wenig veränderter Börsenstart zeichnet sich für den Freitag ab. Die Nachrichtenlage sei ausgezeichnet, so ein Teilnehmer, "die Fed hat funktioniert". Der US-Markt habe die Inflationsbekämpfung durch die US-Notenbank positiv aufgenommen, die Risikoabschläge bei zinsempfindlichen Aktien wie Technologietiteln sei ausgepreist worden, in der Breite sei es mit den Kursen nach oben gegangen. Der Brent-Ölpreis fällt weiter um gut 1 Prozent und liegt unter 104 Dollar. Die durch den Ausfall der Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens ausgelösten Angebotsängste lassen nach, weil das Land damit rechnet, schon in wenigen Tagen die Hälfte der Kapazität der beschädigten Pipeline wiederherzustellen, wie Analysten von ANZ Research sagen.

Rückblick: Fester - Nachgebende Renditen und fallende Ölpreise sowie die festere Wall Street sorgten für Kauflaune. Daneben hellte das glaubhafte Vorgehen der US-Notenbank gegen die Inflation mit der Zinserhöhung am Vortag die Stimmung auf. Nachdem die Bank of England wie weitgehend erwartet ihren Leitzins unverändert gelassen hatte, schloss der FTSE-100 in London 1,2 Prozent fester. Unter den Einzelwerten gewannen Novartis 1,5 Prozent, obwohl der Pharmariese erneut einen Studienmisserfolg hinnehmen musste. Damit stieg die Zahl der klinischen Rückschläge innerhalb der vergangenen drei Wochen auf insgesamt vier. In diesem Zeitraum hatte der Kurs aber auch deutlich nachgegeben. Raiffeisen Bank International verloren über 6 Prozent, nachdem ein Leerverkäufer der Bank unsaubere Geschäfte vorgeworfen hatte.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Die Bilfinger-Aktie brach um 21,4 Prozent ein, nachdem der Industriedienstleister seine Prognosen gesenkt hatte und ein Sparprogramm ankündigte. Bernstein sieht nun nur noch eine geringe Prognosesicherheit für das kommende Jahr. Nach den Zweitquartalszahlen sei man noch davon ausgegangen, dass nicht ein Wegfall, sondern die Verschiebung von Aufträgen für das schwächere erste Halbjahr verantwortlich gewesen sei. Wacker Chemie verloren 2,1 Prozent in Reaktion auf neue Ziele, die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellt wurden. Die Analysten der DZ Bank werteten die reduzierten Margenziele für 2030 als wichtigen Schritt hin zu mehr Realitätssinn und Glaubwürdigkeit. Die Analysten von JP Morgan monierten, dass die neuen Finanzziele weitgehend erwartungsgemäss seien, jedoch keine konkreten Fristen zu ihrer Erreichung genannt würden. Berentzen haussierten um 24 Prozent; das Unternehmen steht vor einem Verkauf in die USA. Der Getränkehersteller verhandelt mit dem US-Spirituosenhersteller Sazerac über ein Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher ausstehender Berentzen-Aktien.

USA - AKTIEN

Fester - Nachgebende Renditen und weiter fallende Ölpreise hellte die Stimmung auf. Daneben wirkte das entschlossene Vorgehen der US-Notenbank gegen die Inflation vom Vortag noch positiv nach. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung deuteten auf einen weiter widerstandsfähigen Arbeitsmarkt hin. Chipaktien und andere Titel mit KI-Fantasie wurden weiter gestützt von einem Bericht über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen SK Hynix und Intel. Teilnehmer sprachen auch von einer Erholung von den jüngsten Abgaben, die ausgelöst worden waren über Forderungen nach einer langsameren KI-Entwicklung. AMD gewannen 6,4, Intel 7,7, Marvell 4,8 und und Sandisk 6,2 Prozent, Nvidia stiegen um 2,5 und die ADR von SK Hynix um 4,6 Prozent. Vorning zogen um 2,5 Prozent an. Generac schossen um knapp 19 Prozent nach oben, nachdem das auf Notstromversorgung spezialisierte Unternehmen einen Deal im Wert von 2,4 Milliarden Dollar über die Lieferung von Generatoren für die Rechenzentren von Amazon bekannt gegeben hat. Amazon erhöhten sich um 2,1 Prozent.

US-ANLEIHEN

Rendite +/-

2 Jahre 4,69 -0,04

10 Jahre 4,95 -0,06

Für die Renditen ging es kräftig abwärts. Der Rückgang zeige das gestiegene Vertrauen der Märkte in die Entschlossenheit der Fed, die Inflation zeitnah wieder auf den Zielwert zu bringen, hiess es. "Die einstimmige Abstimmung des Offenmarktausschusses sagt mehr aus als die Anhebung um 25 Basispunkte selbst", so Natalia Lojevsky, Geschäftsführerin von CIFC Asset Management.

DEVISEN

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,1480 +0,1 0,0006 1,1474 1,1478

EUR/JPY 180,62 +0,9 1,6500 178,9700 178,9100

EUR/CHF 0,9461 +0,0 0,0001 0,9460 0,9461

EUR/GBP 0,8591 +0,1 0,0004 0,8587 0,8600

USD/JPY 157,31 +0,9 1,3500 155,9600 155,8400

GBP/USD 1,3361 +0,0 0,0006 1,3355 1,3343

USD/CNY 6,6969 -0,2 -0,0105 6,7074 6,7074

USD/CNH 6,6949 -0,1 -0,0089 6,7038 6,7029

AUS/USD 0,7123 +0,2 0,0014 0,7109 0,7112

Bitcoin/USD 77.573,58 +1,4 1.058,75 76.514,83 76.744,31

Der Dollar verteidigte seine deutlichen Vortagesgewinne weitgehend. Das Bekenntnis der Fed zur geldpolitischen Disziplin und die weiterhin hohen Ölpreise wirkten stützend für den Dollar, hiess es. Der Euro kostete im späten US-Handel 1,1476 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.364,66 +0,6 24,57 4.340,09

Silber 66,34 +1,8 1,15 65,19

Platin 1.797,65 +1,6 28,62 1.769,03

Der Goldpreis verbesserte sich um 2,4 Prozent auf 4.344 Dollar je Feinunze. Die Preisentwicklung hänge zunehmend vom Tempo der US-Zinserhöhungen ab, erläuterte Soojin Kim von MUFG. Die Inflation und die erhöhten Renditen von Staatsanleihen begrenzten das Aufwärtspotenzial, trotz des Status als sicherer Hafen angesichts der geopolitischen Unwägbarkeiten.

ÖL

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,00 -0,9 -0,91 101,91

Brent/ICE 103,72 -1,1 -1,10 104,82

Ein Barrel der Sorte Brent reduzierte sich um 1,4 Prozent auf 104,10 Dollar. Laut Marktteilnehmern drückte weiter die Aussicht auf eine schneller als gedacht erfolgende Instandsetzung einer beschädigten Pipeline in Saudi-Arabien.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

LUFTHANSA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 18, 2026 01:53 ET (05:53 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:15 SG-Marktüberblick: 18.09.2026
08:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
17.09.26 Logo WHS So vermeiden Sie die teuersten Fehler – Aus Vermögen wird Einkommen, Teil 4
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
17.09.26 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’601.18 16.03 S6CB3U
Short 14’745.03 13.81 SJ1B5U
Short 15’289.48 8.94 SWBWSU
SMI-Kurs: 13’942.63 18.09.2026 11:00:28
Long 13’299.76 19.92 SPBXAU
Long 12’982.72 13.81 S95BFU
Long 12’433.69 8.94 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
UBS-Aktie fester: Ausgiebiger Argumente-Austausch im Ständerat zu Eigenmittelregeln - Kelleher: Können mit WAK-S-Vorschlag leben
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Goldpreis reagiert auf US-Leitzinsentscheid: Fed signalisiert weiteren Zinsschritt
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Nestlé-Aktie rutscht ab: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
DroneShield-Aktie gewinnt an Fahrt: Setzen Leerverkäufer zur Eindeckung an?
Erholung bei Aktien von AMD, Marvell, NVIDIA & Co. fortgesetztt: Das müssen Anleger beachten

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.