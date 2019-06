KORREKTUR: MÄRKTE EUROPA/Aufwärts - Renault und Immobilien-Aktien schwach

(In dem um 12.48 Uhr gesendeten Bericht muss der zweite Satz des vorletzten Absatzes richtig heissen: Die Aktien müssen am Abend des 21. Juni im MDAX (NICHT DAX) den Titeln von Grenke weichen. Es folgt eine berichtigte Fassung):

MÄRKTE EUROPA/Aufwärts - Renault und Immobilien-Aktien schwach

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den Aktienmärkten in Europa geht es am Donnerstag im Handelsverlauf weiter nach oben. Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 12.073 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,9 Prozent an auf 3.371 Punkte. Der Markt setzt darauf, dass die Europäische Zentralbank die Liquidität am Markt mit neuen Langfristtendern weiter hoch hält. Ergebnisse der EZB-Sitzung werden am frühen Nachmittag erwartet. Unter Druck stehen Renault, nachdem Fiat Chrysler die Übernahmepläne überraschend wieder aufgegeben hat. Immobilienaktien leiden unter Plänen des Berliner Senats zu einem Verbot von Mietpreiserhöhungen.

Rückenwind wiederum kommt vom Auftragseingang der deutschen Industrie. Er ist im April höher ausgefallen als erwartet, und die März-Zahlen sind nach oben korrigiert worden. Daneben setzt der Markt weiter auf kojunkturstützende Massnahmen in China.

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen liegt vor der EZB-Zinsentscheidung mit minus 0,23 Prozent auf einem Allzeittief. Ihre Wachstumsprognosen dürfte die EZB laut Berenberg im Grossen und Ganzen bestätigen, auch wenn das Haus kleinere Abwärtsrevisionen für das zweite und dritte Quartal für möglich hält.

Chemie und Versorger vorne - Berliner Pläne lasten auf Immobilientiteln

Auf der Gewinnerseite stehen Chemie-Aktien und Versorger mit Index-Gewinnen von mehr als einem Prozent. Im DAX sind Covestro mit einem Plus von 3 Prozent grösster Gewinner, gefolgt von Linde, die mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 174,35 Euro neue Rekordkurse markieren. RWE steigen um 1,8 Prozent und Eon um 1,6 Prozent.

Grösster DAX-Verlierer sind dagegen Vonovia mit einem Minus von 2,9 Prozent. Der Berliner Senat will Mieterhöhungen nun verbieten, und das gleich für fünf Jahre. Im Handel ist man wenig begeistert: Mit freier Marktwirtschaft habe dies nichts zu tun. Auch verkenne die Politik die preistreibende Wirkung der EZB-Niedrigzinspolitik. Die Aktie der in Berlin besonders stark engagierten Deutsche Wohnen bricht um 6,8 Prozent ein.

Renault unter Druck - Fiat Chrysler kaum

Nach dem überraschenden Scheitern der Fusionspläne zwischen Fiat Chrysler und Renault kommen die Aktien des französischen Automobil-Konzerns unter Druck. Die Italiener haben die Gespräche beendet und dies mit den politischen Widerständen in Frankreich begründet. Der französische Staat, der mit 15 Prozent an dem Unternehmen beteiligt ist, wollte mehr Zeit und offenbar die Unterstützung des Partners Nissan. Der wollte sich bei der Abstimmung über den Deal aber offenbar enthalten. Renault reduzieren sich um 6,8 Prozent, Fiat Chrysler drehen nach anfänglichen Abgaben sogar leicht ins Plus und gewinnen 0,3 Prozent. Erwartet worden war, dass Fiat Chrysler eine Prämie für Renault bezahlen würde.

Wacker mit MDAX-Abstieg schwach - Grenke fest

Wacker Chemie fallen um 1,8 Prozent. Die Aktien müssen am Abend des 21. Juni im MDAX den Titeln von Grenke weichen. Diese gewinnen 2,8 Prozent.

Im SDAX werden Vossloh durch Eckert & Ziegler ersetzt. Während Eckert & Ziegler 5,7 Prozent gewinnen, geben Vossloh 2,6 Prozent ab.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.370,69 0,92 30,74 12,30

Stoxx-50 3.113,91 0,89 27,54 12,82

DAX 12.073,19 0,77 92,38 14,34

MDAX 25.201,15 0,04 10,48 16,74

TecDAX 2.788,91 0,58 15,99 13,82

SDAX 10.935,21 0,02 2,72 15,00

FTSE 7.271,97 0,72 51,75 7,31

CAC 5.329,83 0,72 37,84 12,66

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,23 0,00 -0,47

US-Zehnjahresrendite 2,11 -0,03 -0,57

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:22 Mi, 17:55 % YTD

EUR/USD 1,1234 +0,06% 1,1231 1,1243 -2,0%

EUR/JPY 121,53 -0,08% 121,41 121,65 -3,3%

EUR/CHF 1,1182 +0,17% 1,1161 1,1151 -0,7%

EUR/GBP 0,8851 +0,05% 0,8856 0,8848 -1,7%

USD/JPY 108,19 -0,13% 108,12 108,19 -1,3%

GBP/USD 1,2692 +0,03% 1,2680 1,2710 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 7.795,75 +0,83% 7.784,75 7.675,50 +109,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 51,86 51,68 +0,3% 0,18 +9,6%

Brent/ICE 60,98 60,63 +0,6% 0,35 +10,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.336,70 1.330,10 +0,5% +6,60 +4,2%

Silber (Spot) 14,95 14,82 +0,9% +0,13 -3,5%

Platin (Spot) 806,33 804,50 +0,2% +1,83 +1,2%

Kupfer-Future 2,64 2,62 +0,8% +0,02 +0,1%

===

