KORREKTUR: MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sydney Ausreisser nach unten

In dem um 6.54 Uhr gesendeten Bericht muss es im ersten Absatz korrekt heissen:

Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung (NICHT: Zinssenkung ) im Oktober ist weiter gesunken auf rund 38 Prozent.

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sydney Ausreisser nach unten

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte liegen am Donnerstag überwiegend im Plus. Für einen positiven Impuls sorgen niedriger als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten vom Vortag, weil sie die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank dämpfen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Oktober ist weiter gesunken auf rund 38 Prozent.

In Tokio verbessert sich der breite Topix um 0,3 Prozent, der technologielastigere Nikkei-225 macht aber einen Satz um 2,7 Prozent nach oben. Dazu tragen feste Chipaktien bei, nachdem Micron am Vorabend für das erste Quartal einen Umsatz über den Schätzungen der Analysten prognostizierte und damit die Erwartungen bekräftigze, dass die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz den Absatz von Speicherchips weiterhin stützen wird. Der technologielastige Kospi in Seoul legt um 1,1 Prozent zu, auch gestützt von stark gestiegenen Exporten Südkoreas. Dabei erreichten die Halbleiterlieferungen ein Rekordhoch im Zuge der weltweiten Investitionen in KI.

Im Chipsektor geht es in Tokio für Advantest um 7,7 und für Kioxia um 4,4 Prozent nach oben. Tokyo Electron ziehen um 5,6 Prozent an. Softbank Group gewinnen 3,7 Prozent. In Seoul verteuern sich SK Hynix um 2,1 und Samsung Electronics um 2,2 Prozent. In Taipeh liegen TSMC 0,8 Prozent im Plus.

An den chinesischen Börsen wird wegen des Nationalfeiertags nicht gehandelt. Die Festlandbörsen bleiben bis einschliesslich 7. Oktober geschlossen.

Um 1,9 Prozent steil nach unten geht es in Sydney. Als belastend machen Marktteilnehmer einen überraschend deutlich unter den Erwartungen ausgefallenen Handelsüberschuss aus, nachdem die Importe zuletzt stärker stiegen als die Exporte. Daneben wirkten die Inflationsdaten vom Vortag und die jüngsten Signale der australischen Notenbank nach, die auf weitere Zinserhöhungen hindeuteten.

Die Aktie von Lynas Rare Earths verbilligt sich um über 8 Prozent, nachdem der Förderer Seltener Erden zugestimmt hat, den brasilianischen Wettbewerber Meteoric Resources in einem reinen Aktientauschgeschäft zu übernehmen. Der Kraftstoffraffinerie- und Einzelhandelskonzern Ampol teilte mit, 225 Millionen Australische Dollar für eines der grössten Ladenetze für Elektrofahrzeuge des Landes zu zahlen. Der Kurs gibt darauf um 2,1 Prozent nach.

In Tokio brechen Nidec um 13,2 Prozent ein, nachdem das Wirtschaftsprüfungsunternehmen des Unternehmens sich geweigert hat, die Richtigkeit des seit langem überfälligen Jahresberichts zu bestätigen. Der Autozulieferer veröffentlichte am Mittwoch seinen Jahresbericht, in dem ein deutlich höherer operativer Verlust ausgewiesen wurde vor dem Hintergrund massiver Wertminderungsverluste im angeschlagenen Elektromotorengeschäft.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.626,40 -1,9 -1,0 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.218,97 +0,3 +21,0 08:00

Kospi (Seoul) 6.914,39 +1,1 +64,1 08:30

Hang-Seng (Hongkong) Feiertag -4,0

Shanghai-Composite Feiertag -3,2

Straits-Times (Singapur) 5.687,01 +0,2 +22,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.020,68 -0,8 -30,4 10:00

KLCI (Malaysia) 1.635,81 -0,9 -2,6 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:13 % YTD

EUR/USD 1,1320 -0,1 1,1328 1,1351 -3,6

EUR/JPY 179,09 +0,4 178,32 177,93 -2,7

EUR/GBP 0,8540 +0,0 0,8538 0,8556 -2,0

USD/JPY 158,20 +0,5 157,39 156,74 +1,0

USD/KRW 1.358,00 +0,1 1.356,66 1.352,86 -5,7

USD/CNY 6,7045 +0,0 6,7045 6,7035 -4,1

USD/CNH 6,7152 +0,1 6,7086 6,7050 -3,7

USD/HKD 7,8462 0,0 7,8464 7,8456 +0,8

AUD/USD 0,6945 +0,0 0,6943 0,6976 +4,1

NZD/USD 0,5621 -0,2 0,5631 0,5655 -2,4

BTC/USD 83.999,23 +0,5 83.626,90 82.991,78 -4,2

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,24 -1,3 -1,18 90,42

Brent/ICE 96,92 -1,1 -1,11 98,03

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.176,68 +0,5 20,69 4.155,99

Silber 61,15 +1,2 0,74 60,41

Platin 1.723,38 +1,0 17,13 1.706,25

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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October 01, 2026 03:02 ET (07:02 GMT)