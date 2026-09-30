KORREKTUR: MÄRKTE ASIEN/Tokio macht Vortagesminus wieder wett

In dem um 6.49 Uhr gesendeten Aktienmarktbericht muss es im fünften Absatz korrekt heissen:

Aktuell wird mit einer 47-prozentigen Wahrscheinlichkeit (NICHT: gut 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit) im Oktober eine weitere Zinserhöhung in den USA erwartet.

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

MÄRKTE ASIEN/Tokio macht Vortagesminus wieder wett

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Aktienmärkten in Ostasien geht es am Mittwoch uneinheitlich zu. Am meisten tut sich in Tokio, der Topix steigt um 1,9 Prozent und macht damit das Vortagesminus wieder wett. Für Unterstützung sorgt der schwächere Yen. Er dürfte unter einer unerwartet gesunkenen japanischen Industrieproduktion im August leiden, was tendenziell gegen weitere Zinserhöhungen spricht. Daneben fiel auch der Zuwachs des Einzelhandelsumsatzes schwächer aus als erwartet. Der Dollar kostet 156,80 Yen, am Vortag waren es zur gleichen Zeit etwa 157,30 Yen gewesen. Das verbilligt japanische Exporte.

In Seoul und in Hongkong liegen die Börsenindizes auf Vortagesniveau. In Shanghai steigt der Composite-Index leicht um 0,3 Prozent, nachdem neue Einkaufsmanagerdaten eine Verbesserung der konjunkturellen Lage zeigen. Sowohl die offiziellen als auch die privaten Indikatoren für die Aktivität in der Industrie, im Dienstleistungssektor und im Baugewerbe zogen im September an. Dabei kehrte der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie auf den Wachstumspfad zurück und beendete eine zweimonatige Phase der Schrumpfung.

In Sydney geht es um 1,0 Prozent nach oben. Dass die australischen Verbraucherpreise im August kräftig gestiegen sind auf eine Jahresrate von 4,0 Prozent, belastet nicht - im Gegenteil. Ökonomen hätten einen noch stärkeren Anstieg der Preise befürchtet, heisst es im Handel. Der Preisanstieg unterstreiche zugleich die Richtigkeit der Entscheidung der Reserve Bank of Australia vom Dienstag, die Zinsen auf ein 15-Jahres-Hoch anzuheben und weitere Zinserhöhungen ins Auge zu fassen.

Tendenziell stützend wirkt an den Aktienmärkten der Region, dass der Ölpreis wieder deutlich gesunken ist. Brent- Öl kostet mit 103,43 Dollar fast 4 Dollar weniger als zur gleichen Vortageszeit.

Für Zurückhaltung könnte wiederum sorgen, dass später am Tag aus den USA wichtige Inflationszahlen berichtet werden. Sie haben das Potenzial, die Zinserwartungen deutlicher zu bewegen. Aktuell wird mit einer 47-prozentigen Wahrscheinlichkeit im Oktober eine weitere Zinserhöhung in den USA erwartet.

Unter den Einzelwerten geht es in Sydney für Droneshield um 6,8 Prozent nach oben. Der Drohnenproduzent konnte sich einen US-Auftrag im Umfang von 500 Millionen US-Dollar sichern.

In Tokio verteuern sich Nidec um 5,6 Prozent. Der Autozulieferer, der im Zuge von Bilanzproblemen gerade erst riesige Abschreibungen meldete, befindet sich offenbar kurz davor, für über 600 Millionen Dollar eine Tochter zu verkaufen. Auffallend fest liegen Softbank Group im Markt mit einem Plus von 7 Prozent. Andere Technologietitel wie Kioxia oder Advantest zeigen sich mit Aufschlägen bis 2,0 Prozent. Aufwärts geht es auch für Autoaktien: Honda verbessern sich um 1,1, Toyota um 1,4 und Suzuki um 2,7 Prozent. Nissan und Mazda legen nur leicht zu.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.800,20 +1,0 +1,0 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.212,20 +1,9 +20,8 08:00

Kospi (Seoul) 6.870,73 0,0 +63,0 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 24.513,14 -0,0 -4,4 10:00

Shanghai-Composite 3.840,83 +0,3 -3,2 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.709,23 -0,1 +22,9 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.135,66 +0,2 -29,1 10:00

KLCI (Malaysia) 1.654,14 +0,6 -1,5 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:01 % YTD

EUR/USD 1,1330 -0,1 1,1340 1,1360 -3,5

EUR/JPY 178,05 -0,2 178,35 178,95 -3,2

EUR/GBP 0,8567 -0,0 0,8569 0,8580 -1,7

USD/JPY 157,14 -0,1 157,28 157,50 +0,3

USD/KRW 1.355,88 +0,3 1.351,66 1.357,58 -5,9

USD/CNY 6,7038 +0,0 6,7030 6,7043 -4,1

USD/CNH 6,7060 -0,0 6,7080 6,7061 -3,9

USD/HKD 7,8464 NULL 7,8464 7,8452 +0,8

AUD/USD 0,6969 -0,2 0,6983 0,6990 +4,5

NZD/USD 0,5637 -0,0 0,5639 0,5652 -2,1

BTC/USD 83.337,58 -0,3 83.599,88 83.872,10 -5,0

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,48 +0,1 0,10 89,38

Brent/ICE 103,13 +0,5 0,54 102,59

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.183,58 +0,1 2,79 4.180,79

Silber 61,19 -0,4 -0,26 61,45

Platin 1.706,46 +0,0 0,71 1.705,75

(Angaben ohne Gewähr)

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September 30, 2026 01:55 ET (05:55 GMT)