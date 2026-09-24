KORREKTUR: MÄRKTE ASIEN/Leichter - Tokio aus Feiertagspause zurück

(In dem um 6.46 Uhr gesendeten Bericht muss es im zweiten Absatz korrekt heissen: Der etwas engere Nikkei-225 gewinnt (NICHT: verliert) dagegen 1,4 Prozent. Nachfolgend eine korrigierte Fassung):

MÄRKTE ASIEN/Leichter - Tokio aus Feiertagspause zurück

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien überwiegen am Donnerstag moderate Einbussen. Sie folgen damit der Vorgabe der Wall Street, wo nach unerwartet stark ausgefallenen Konjunkturdaten die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung im Oktober deutlich gestiegen war. Die Marktzinsen hatten darauf kräftig angezogen, in Zehnjahresbereich auf 5,11 Prozent und damit das höchste Niveau seit 2007. Für Oktober wird nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 nach zuvor noch rund 55 Prozent eine Zinserhöhung eingepreist. Bremsend wirkt daneben der wieder deutlicher über den jüngsten Tiefs um 98 Dollar liegende Ölpreis, obgleich sich Brent- Öl in Asien sogar etwas verbilligt auf gut 102 Dollar.

In Tokio zeigt sich der Topix nach einer dreitägigen Feiertagspause kaum verändert, er liegt minimal im Plus. Der etwas engere Nikkei-225 gewinnt dagegen 1,4 Prozent. Im koreanischen Seoul wird nicht gehandelt. Dort wird am Donnerstag und Freitag das Erntedankfest gefeiert, nachdem es an den vergangenen vier Tagen nach oben gegangen war mit dem technologielastigen Kospi.

Auch an den chinesischen Börsen kommt es zu Einbussen. Der Shanghai-Composite gibt um 0,9 Prozent nach, der HSI in Hongkong um 0,5 Prozent. Dass sich die USA und China darauf zum Auftakt des dreitägigen Staatsbesuchs von Chinas Präsident Xi Jinping darauf verständigt haben, die gegenseitige Zollpause um zwei Monate zu verlängern, um mehr Zeit für weitere Gespräche zu haben, sorgt zunächst für keinen positiven Impuls. Mit dem Ende der bisherigen Zollpause am 10. November hätte China wohl auch seine Exportkontrollen für seltene Erden ausgeweitet. Die Akteure an den Börsen warten nun auf die direkten Gespräche der beiden Präsidenten, bei denen es auch um Technologiekontrollen und den Krieg im Iran gehen dürfte.

In Sydney geht es für den S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent nach unten. In Down Under ist die Arbeitslosenquote im August unerwartet gestiegen, obwohl die Beschäftigung im Laufe des Monats stark zugenommen hat. Hintergrund ist, dass die Zahl der Arbeitssuchenden gestiegen ist.

Unter den Einzelwerten steigen in Sydney Washington H. Soul Pattinson um gut 6 Prozent. Die Investment-Holding hat trotz eines Rückgangs des operativen Jahresgewinns ihre Schlussdividende erhöht.

BHP verlieren 1,9 Prozent, nachdem der Bergbauriese den Abbau im weltweit grössten Kupferbergwerk Escondida in Chile nach dem Tod eines Arbeiters ausgesetzt hat. Der Kurs des Konkurrenten Rio Tinto verliert 1,3 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.698,60 -0,8 -0,2 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.194,27 +0,0 +20,1 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag +68,0

Hang-Seng (Hongkong) 24.704,75 -0,5 -3,6 10:00

Shanghai-Composite 3.900,00 -0,9 -1,7 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.703,66 -0,1 +22,8 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.313,09 -1,0 -27,0 10:00

KLCI (Malaysia) 1.677,72 +0,1 -0,1 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:14 % YTD

EUR/USD 1,1380 NULL 1,1380 1,1422 -3,1

EUR/JPY 179,74 -0,3 180,23 180,22 -2,3

EUR/GBP 0,8595 +0,0 0,8593 0,8580 -1,4

USD/JPY 157,91 -0,2 158,29 157,75 +0,8

USD/KRW 1.369,93 +0,3 1.365,74 1.362,10 -4,9

USD/CNY 6,7143 +0,1 6,7111 6,7067 -4,0

USD/CNH 6,7158 +0,1 6,7107 6,7066 -3,7

USD/HKD 7,8423 -0,0 7,8432 7,8433 +0,8

AUD/USD 0,7032 -0,1 0,7036 0,7089 +5,4

NZD/USD 0,5674 +0,0 0,5673 0,5703 -1,4

BTC/USD 83.879,34 -0,4 84.230,38 86.384,48 -4,4

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,45 -0,8 -0,71 92,16

Brent/ICE 102,27 -0,8 -0,81 103,08

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.287,93 +0,0 1,04 4.286,89

Silber 64,15 -0,5 -0,32 64,47

Platin 1.758,21 +0,5 8,19 1.750,02

(Angaben ohne Gewähr)

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September 24, 2026 01:02 ET (05:02 GMT)