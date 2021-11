KORREKTUR: Knorr-Bremse will Profitabilität bis 2025 steigern

In der um 7:14 Uhr gesendeten Meldung mit obiger Überschrift muss es im letzten Satz des ersten Absatzes heissen, dass Knorr-Bremse den Umsatz bis 2025 auf 8,1 Milliarden bis 8,6 (NICHT 8,5) Milliarden Euro erhöhen will. Das Unternehmen hat seine Angabe korrigiert. Es folgt die berichtigte Fassung der Meldung.

Knorr-Bremse will Profitabilität bis 2025 steigern

FRANKFURT (Dow Jones)--Knorr-Bremse will die Profitabilität in den kommenden Jahren bei steigenden Umsätzen erhöhen. Die operative EBIT-Marge soll bis 2025 auf 14,0 bis 16,0 Prozent klettern, kündigte der Bremsenhersteller für Nutz- und Schienenfahrzeuge anlässlich des Kapitalmarktages an. Das Umsatzplus soll im gleichen Zeitraum durchschnittlich zwischen 5,5 bis 6,5 Prozent liegen, sodass die Erlöse auf dann 8,1 Milliarden bis 8,6 Milliarden Euro steigen.

"Mit unserer starken Innovationskraft und klaren Kundenorientierung gestalten wir die gesellschaftlichen Megatrends Urbanisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Mobilität der kommenden Jahrzehnte mit und setzen strategische Prioritäten in den Bereichen Rail und Truck", wird Knorr-Bremse-CEO Jan Mrosik in der Mitteilung zitiert.

Im laufenden Gesamtjahr rechnet das Münchener Unternehmen mit einem Umsatz von 6,6 Milliarden bis 6,8 Milliarden Euro. Die operative EBIT-Marge soll zwischen 13,0 und 13,5 Prozent liegen nach 13,2 Prozent im Vorjahr.

